Avui hem tractat, entre d'altres, aquests temes:

Aquests dies s'ha produït un boom en els casos de tinya per tot el país. Les federacions de perruqueries no estan contents amb aquesta situació. Parlarem amb la presidenta de la federació de perruqueries i esteticistes de Catalunya, Carme Molas,



- Com esteu amb aquesta notícia?



Encara estem investigant d'on ha sortit perquè ens hem quedat tots una mica sorpresos, fa quaranta anys que treballo en aquest ofici i en els meus inicis d'estudi sí que ens havien ensenyat aquest tema amb fotografies, però ni tan sols havia vist cap cas real. Sabem què és una malaltia que pot tornar a rebrotar per falta d'higiene, però ningú de la federació havia conegut mai cap cas.





L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els ajuntaments propers a la desembocadura del riu Besòs han acordat un pla de 500 milions d’euros d’inversions per als propers 10 anys.

El pla, en col·laboració amb la Generalitat, el govern central i la Diputació de Barcelona, engloba una trentena de mesures.

En matèria d’habitatge, entre altres, es preveu la construcció de gairebé mil pisos de protecció oficial a Badalona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet.

Al mateix temps, hi ha el compromís d’erradicar el barraquisme de Montcada i recuperar els espais ara ocupats. Les diferents inversions també es preveu que beneficiïn els barris barcelonins de Vallbona, Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor.