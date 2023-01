Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

Fa tres anys que vam patir l'huracà Glòria a Catalunya. El delta de l'Ebre va ser un dels espais naturals més afectats. Per saber com està la situació actualment parlarem amb el productor de musclos i arròs del Delta, Ramon Carles.



- Com et va afectar el temporal Glòria?



Va afectar molt, va ser una pujada de mar que no havíem conegut mai, soc productor des de l'any 62 i conec molt la mar i la pujada de l'aigua, però aquesta mai l'havia vist. Com sabia que hi havia mal temporal estava passejant per la platja i vaig veure que les onades passaven a dins on estava la terra, van saltar la marquesa i van entrar a la finca provocant forats, llavors me'n vaig anar corrents per anar a buscar el cotxe perquè estava entrant molta aigua cap al delta. Vaig marxar a la tarda i a la nit vaig tornar, es podia observar que va entrar uns 3 km.





Han tornat a pujar les taxes d'absentisme laboral al nostre país. Per saber per què passa parlarem amb el director d'Adecco GroupInstitute, Javier Blasco.



- Si pugen les taxes d'absentisme laboral, vol dir que la situació està millorant?



Si fossin temps normal sí, però sí que és veritat que encara estem tirem endavant de la pandèmia i de la crisi, per tant, hi ha tants elements que afecten que no ens permeten veure aquest paral·lelisme que sempre ha estat entre el creixement econòmic, el creixement de l'absentisme laboral i el decreixement. Les absències també es poden donar per l'escassetat de talent, és una mena d'espiral que afecta més o menys depenent del sector.