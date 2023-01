Avui hem tractat els següents temes:

Tres menors estan sent investigats per agredir a un professor a un institut de Barcelona. Ens dona més detalls la portaveu sindicat SAP FEPOL, Imma Viudes.



- Aquests titulars semblen de pel·lícula.



Habitualment no hem de donar notícies d'aquesta índole i per sort no són habituals, però en aquest cas feia una temporada que no es donava aquesta situació, però cal recordar que fa un temps va venir un degoteig de notícies relacionades amb agressions cap a professors i professores a les escoles. En aquest cas ha estat en un institut de Nou barris i alguns d'ells han estat imputables perquè son menors de catorze anys. Els altres alumnes que han estan implicats, sí que són imputables.





Dubtar de la pròpia percepció i dels records, sentir inseguretat, tenir baixa autoestima, tancar-se en si mateixa i tenir dubtes de si mateixa: aquestes són les fases per les quals acostuma a passar una víctima de gaslighting, o el seu equivalent en català, llum de gas, segons Mireia Cabero, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i directora de Cultura Emocional Pública. Tot i que no està clar com a constructe psicològic, fer llum de gas es pot definir com la manipulació d'una persona a una altra perquè dubti de les seves percepcions, experiències o comprensió dels esdeveniments, segons els experts.