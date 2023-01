Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

Catalunya ha superat el rècord de trasplantaments d'òrgans del 2019, quan se'n van fer 1.296, amb 1.346 operacions el 2022. Els anys 2020 i 2021, l'activitat es va reduir com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus, amb 999 i 1.063 trasplantaments respectivament.





En el balanç de l'activitat de donacions i trasplantaments de l'any passat, aquest dijous al Departament de Salut, Tort ha qualificat les xifres d'"estratosfèriques" i ha assenyalat que "el sistema ha entrat en un nivell de maduresa tan alt que permet als equips fer, de manera ordenada i amb qualitat, un nombre elevat de trasplantaments". Per la seva banda, el conseller Manel Balcells ha recalcat la "innovació constant" que hi ha darrere dels trasplantaments.





Dubtar de la pròpia percepció i dels records, sentir inseguretat, tenir baixa autoestima, tancar-se en si mateixa i tenir dubtes de si mateixa: aquestes són les fases per les quals acostuma a passar una víctima de gaslighting, o el seu equivalent en català, llum de gas, segons Mireia Cabero, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i directora de Cultura Emocional Pública. Tot i que no està clar com a constructe psicològic, fer llum de gas es pot definir com la manipulació d'una persona a una altra perquè dubti de les seves percepcions, experiències o comprensió dels esdeveniments, segons els experts.

En la relació entre víctima i gaslighter, "es produeix un procés lent i subtil de confusió per part de la víctima, que qüestiona les seves experiències i els seus records i, per contra, dona més valor i prioritat al criteri aliè".