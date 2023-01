Avui hem tractat els següents temes:

Segons dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2021, el 9% de la població de 15 anys i més té depressió i és més superior entre les dones (12,2%) que entre els homes (5,7%).

A més, la depressió augmenta amb l’edat: 7,4% en el grup de 15 a 44 anys i 13,1% entre les persones de 75 anys i més. També, segons l’ESCA, és superior entre les persones de la classe social menys afavorida i entre les persones sense estudis o amb estudis primaris.

Salut segueix desplegant el Programa de benestar emocional i salut comunitària i reforçarà l’atenció a problemes de salut mental i addiccions atesos a la primària amb psiquiatres, psicòlegs clínics i infermeres de salut mental. Ara mateix hi ha 366 referents emocionals treballant als equips d’atenció primària del país.





La inflació ha disparat els preus de la nostra cistella de la compra. Per als celíacs la situació encara empitjora una mica més, de fet habitualment aquests productes són bastant més cars que la resta. Paralrem amb la portaveu de l'Associació Catalana de Celíacs, Irene Puig



- Quan ha pujat al cistell de la compra per una persona celíaca?



Les persones celíaques abans ja pagaven uns 45 euros més per persona per la compra sense gluten i ara s'ha de sumar la inflació.



- Per què no hi ha cap ajuda pública per les persones que pateixen aquesta intolerància?



Això se l'hauria de preguntar el govern i altres països europeus que ofereixen aquestes ajudes i nosaltres demanem una ajuda econòmica directa per poder cobrir aquesta despesa extra a la nostra cistella de la compra. De moment no hi ha cap medicament que pugui prendre una persona celíaca. De moment la manera per estar sana és menjar sense gluten.