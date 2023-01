Avui hem tractat els següents temes:

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha anunciat que des de l'1 de febrer i durant sis mesos estarà prohibit accedir al transport públic amb patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal.

La mesura es pren després que el 17 de novembre passat un d'aquests aparells explotés i s'incendiés en un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

El 19 de desembre l'ATM ja va acordar que els operadors de transport públic modifiquessin les condicions generals d'utilització dels seus serveis per incloure la prohibició temporal d'accedir amb patinet elèctric tant als vehicles com a les instal·lacions i que comportarà una multa de 200 euros si s'incompleix. Durant aquest mig any s'elaborarà una proposta per regular l'accés.

En un comunicat, l'ATM subratlla que amb aquesta decisió preval el principi de seguretat preventiva que regeix per als operadors quant a la protecció d'usuaris, treballadors i instal·lacions.





La recerca en la cura del càncer és un tema de gran importància en la medicina moderna, ja que el càncer és la segona causa de mort a tot el món. Encara que hi ha diversos tipus diferents de càncer, tots es caracteritzen pel creixement anormal i descontrolat de les cèl·lules del cos.

En els últims anys, s'ha fet un gran progrés en el camp de la recerca del càncer. Els científics han après molt sobre com es desenvolupa el càncer i com es pot tractar de manera eficaç. Un dels avanços més importants ha estat la comprensió dels diferents tipus de càncer i com cadascun es comporta de manera diferent. Això ha portat a tractaments més específics i efectius per a cada tipus de càncer.