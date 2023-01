Avui hem tractat els següents temes:

Les vagues d'educació i sanitat previstes per finals d'aquest gener, continuen endavant. Des de la conselleria han agraït que es fes amb molt de temps d'antelació, i gràcies a això hi ha hagut alguns petits avanços. Ens dona més detalls el secretari general de metges de Catalunya, Dr. Xavier Lleonart.

- Com està la situació ara mateix?

La situació és absolutament decebedora perquè la conselleria ha malbaratat tot aquest temps que ha tingut des de l'anunci fins ara perquè encara avui dia no s'han assegut a parlar sobre quines són les millores que afectin el sistema sanitari i que millori la qualitat que els ciutadans reben. És una pena perquè ho vam fer amb tota la bona fe del món, vam mirar denunciar-ho amb molt de temps perquè hi hagués marge per negociar, però encara avui dia no hi ha hagut cap contacte formal. La ciutadania ha de saber que si comencem aquestes mobilitzacions l'únic responsable serà la conselleria.





Com cada setmana analitzarem l'actualitat policial amb la portaveu de SAPFEPOL, Imma viudes.



-Avui teniu una reunió força important amb Interior davant de l'augment de casos de violència masclista.



Efectivament, no només ens reunirem nosaltres sinó que el ministre farà diferents reunions amb la resta de responsables de cossos de seguretat de l'estat. Al llarg del dia d'avui es reuniran amb tres membres del cos per poder analitzar tots aquests casos que hi ha hagut i valorar si cal implementar canvis perquè segurament s'haurà de fer una reflexió durant les pròximes setmanes de què està passant, si s'ha d'elaborar un nou protocol per alertar a les víctimes, sí que està funcionant el sistema de detecció i valoració de risc que hi ha, es diu SIAP i es tracta d'un sistema que s'utilitza en tot l'Estat on es fan qüestionari a les víctimes per determinar el risc imminent que pateixen. Aquesta valoració de moment està funcionant perquè una de les dones que va morir a Catalunya li havia baixat la valoració de risc perquè aquesta dona no va voler declarar davant del seu agressor en una denúncia anterior i malauradament la va mata