Avui hem tractat els següents temes:

La ludopatia cada vegada està més present entre els més joves. Parlarem amb la psicòloga d'ITA Argentona, Rita Anton.



- Arran de la pandèmia s'ha detectat un augment de casos de ludopatia entre els més joves. Com és de greu la situació?



La situació és greu perquè estem parlant d'adolescents, és a dir, un col·lectiu vulnerable. El joc online és molt difícil de controlar i socialment està normalitzat entre la població adolescent i adulta, a més a més és difícil de detectar quan comencen i quan tenen dificultats amb el joc. Habitualment el que ens trobem és que l'adult detecta que hi ha un nano amb dificultats i enganxat el joc online i això comporta actituds greus com per exemple robar a casa, desapareixen targetes de crèdit, absència escolar, quan hi ha un canvi greu en la conducta. Si poguéssim identificar aquestes conductes molt abans segurament la simptomatologia i les dificultats que té aquest adolescent no serien tan greus.





Començarà el 2023 i amb ell “les rebaixes”. Cada any s'avancen més els descomptes per a donar un impuls a les vendes i beneficiar a l'ocupació i l'economia, amb la creació de nous llocs de treball i oportunitats laborals.

Com ha ocorregut amb la campanya de Nadal i del Black Friday, enguany la campanya de rebaixes es veurà afectada per la inflació, el desproveïment de matèries primeres i la prolongació de la invasió russa d'Ucraïna.

Malgrat aquesta situació, les previsions de contractació per a la campanya de rebaixes de gener són més optimistes que les de la campanya nadalenca, això s'explica perquè hi ha major consum i més concentrat que durant el Nadal, a causa de la reducció dels preus que generen un estímul de compra.