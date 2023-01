Avui hem tractat els següents temes:

El comitè de seguretat sanitària de la Unió Europea ha proposat fer testos covid als viatgers procedents de la Xina abans que embarquin als avions, així com incrementar el monitoratge de les aigües residuals dels avions.

Ho ha dit a Twitter la comissionada de salut i seguretat alimentària de la Comissió Europea, Stella Kyriakides.

A més, el comitè també ha acordat augmentar la vigilància epidemiològica dins les fronteres de la UE, i ha conclòs que la unitat de tots els països europeus és la millor eina contra el coronavirus.

El debat continuarà aquest dimecres en l'anomenat mecanisme de resposta política integrada a les crisis (IPCR, en les sigles en anglès).

Aquesta i altres mesures implantades als aeroports d'arribada de vols xinesos, com Itàlia o Espanya, han provocat que el govern xinès hagi advertit que respondrà amb represàlies.





Sí la creativitat no té límits, en aquest cas parlem d'un home i una dona de 37 i 43 anys respectivament, que es feien passar per personal que treballava els ajuntaments i feien veure que volien recaptar impostos. Se'ls acusa d'onze delictes, aquesta investigació es va iniciar el 18 de novembre després de trobar diversos casos vinculats al Maresme i la zona metropolitana. El que feien era trucar a comerços passant-se per treballadors de l'ajuntament, parlaven amb els responsables dels comerços i sol·licitaven pagaments d'impostos com poden ser les taxes d'escombraries, i si no es feia efectiu el pagament al moment, pressionaven a les víctimes amb un recàrrec de cobrament, per tant, havia de fer-se al moment.