La sequera és un fenomen meteorològic que ocorre quan una regió experimenta una prolongada i anormalment baixa precipitació de pluja. Això pot tenir greus conseqüències per a l'agricultura, la indústria i la vida quotidiana de les persones a la regió afectada.

Les sequeres són causades per una combinació de factors, incloent-hi patrons climàtics anormals, com el fenomen del nen i el canvi climàtic. A mesura que el canvi climàtic continua afectant el món, és probable que vegem més sequeres a mesura que canvien els patrons de precipitació.

La sequera té un impacte directe en l'agricultura i la producció d'aliments, ja que els cultius necessiten aigua per a créixer. Quan no hi ha suficient pluja, els cultius s'assequen i moren, la qual cosa porta a una disminució en la producció d'aliments i augmenta els preus. La sequera també pot tenir un impacte en la indústria, ja que moltes fàbriques i plantes depenen de l'aigua per a funcionar. Quan hi ha sequera, pot haver-hi una disminució en la producció i un augment en els costos.





A les 16.00 hores del 5 de gener, ses majestats Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran un any més a la plaça del Portal de la Pau amb el pailebot Santa Eulàlia.

Allà seran rebuts per l’alcaldessa, que els oferirà el pa i la sal com a símbol d’hospitalitat i de benvinguda, i els entregarà les claus de la ciutat perquè puguin entrar a totes les cases.

A partir de les 18.00 hores, els Reis d’Orient i el seu seguici iniciaran la Cavalcada, amb un nou recorregut a causa de les obres de la via Laietana: passarà pel passeig de Colom, seguirà per l’avinguda del Paral·lel i pujarà per la ronda de Sant Pau i pel carrer d’Urgell, abans de girar pel carrer de Sepúlveda. Acabarà a la Font Màgica de Montjuïc a les nou tocades.