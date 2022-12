Avui hem tractat els següents temes:

Quan un nen juga, fa alguna cosa més a entretenir-se. El joc és una de les principals vies a través de les quals adquireixen les competències que han de desenvolupar: emocionals, comunicatives, motrius o de raonament. Bàsicament, "els nens aprenen jugant", afirma la professora de Psicologia del Desenvolupament de la Universitat Abat Oliba CEU, Clara Valls.

Des d'aquesta perspectiva, un factor important és que el joc deixi marge a que la imaginació del nen hi jugui un paper, sobretot en el cas dels més petits. Per aquest motiu, a l'hora de triar joguines per Nadal, Valls recomana l'opció de la joguina senzilla. I és que la imaginació del nen es veu afavorida quan "percep que està en un entorn en el qual se li permet expressar-se, decidir quin material pren i com ho utilitza. Per aquest motiu, les joguines que permeten moltes possibilitats d'ús, promouran més la imaginació".





El nostre expert en tecnologia mòbil i comunicació, Eduard Porta, ens explica l'actualitat tecno a Herrera a COPE Catalunya (àudio).

Microsoft té un acord per a comprar Activision Blizzard per 68.700 milions de dòlars, però fa dues setmanes la Comissió Federal de Comerç (FTC, per les seves sigles en anglès) va presentar una demanda per a bloquejar-ho.

Avui ha arribat la resposta de Microsoft, que en un document de 37 pàgines refuta els arguments de la FTC i explica al jutge per què hauria de permetre que l'adquisició es completi.

Els arguments de Microsoft són que els Call of Duty continuarà sent multiplataforma i fins i tot arribarà a les consoles Nintendo; l'atractiu d'Activision Blizzard són els jocs per a mòbils, no els seus títols AAA; i en la indústria del videojoc Microsoft és un actor petit en comparació amb Sony i Nintendo.