Avui hem tractat els següents números:

Investigadors de FIDMAG Germanes Hospitalàries i de l'àrea de Salut Mental del CIBER (CIBERSAM) han dut a terme un estudi multicèntric, realitzat en la xarxa d'hospitals de la Congregació de Germanes Hospitalàries a Espanya, que ha provat la fiabilitat de l'ús de les empremtes dactilars com a marcador del risc de patir esquizofrènia.

En concret, els resultats de la recerca, publicats recentment en la prestigiosa revista Schizophrenia Bulletin, demostren que, mitjançant l'ús d'algorismes avançats d'intel·ligència artificial, s'aconsegueix una fiabilitat del 70% a l'hora de discernir entre empremtes dactilars de persones amb esquizofrènia i empremtes dactilars de persones sanes.

Això indica que l'ús de l'empremta dactilar com a marcador de risc de la malaltia pot ser una eina fàcil d'usar i fiable, tant per a detectar-la de manera instantània com per a determinar la seva futura aparició, atès que els patrons dermatoglífics, una vegada formats, són estables al llarg de la vida.





Twitter no permetrà als usuaris promocionar la seva presència en altres xarxes socials, incloent-hi Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post i Nostr.

La companyia es guarda l'opció de prendre mesures contra els qui violin aquesta norma tant a nivell de tuit com de compte. Malgrat això, Twitter acceptarà publicitat i promocions de les xarxes socials prohibides.