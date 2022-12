Avui hem tractat els següents temes:

Més d'una quarta part dels alumnes catalans s'han fet mal de manera voluntària o conscient alguna vegada. Així ho mostra l''Enquesta de benestar emocional de l'alumnat', arran d'una pregunta a 181.850 alumnes a partir de Secundària.

Aquesta enquesta ha aportat informació per elaborar la guia d'abordatge de les conductes suïcides i les autolesions als centres educatius, presentada aquest dimecres.

La guia vol aportar eines als docents per saber com actuar i anirà acompanyada d'una formació a partir del gener, però no de reforços en personal.

Els suïcidis s'han mantingut estables en els últims anys, si bé els intents han augmentat en la pandèmia (195% entre les noies; 10% en els nois). 53 adolescents s'han suïcidat a Catalunya des del 2017.





Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord, van detenir el passat 30 de novembre a Vilassar de Dalt cinc homes d'entre 19 i 21 anys, com a presumptes autors d'almenys vint-i-una estafes pel mètode conegut com "smishing".

Els investigadors van detectar diverses denúncies per compres fraudulentes a establiments del Maresme, Barcelona i el Vallès Oriental.

A través de les primeres gestions d'investigació es va poder comprovar que darrer d'aquestes compres hi havia un entramat criminal que enviava SMS massius fent-se passar per oficines bancàries o empreses de missatgeria.

S'han aconseguit identificar vint-i-una víctimes arreu del territori, tot i que no es descarta que puguin haver-hi més.

