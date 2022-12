Avui hem tractat els següents temes:

Amb l'arribada del Nadal, també torna a Espanya una dels seus principals costums: la Loteria de Nadal. No són poques les persones que tots els anys tenen com a tradició comprar un o diversos dècims de loteria, habitualment per a compartir entre companys de treball, grups d'amics o familiars.

Els experts expliquen quines són les estafes més comunes que giren entorn de la Loteria de Nadal, i consells per a evitar-les.





El conseller Manel Balcells apunta que s'està treballant en el procediment que caldrà dur a terme, un cop la Comissió de Salut Pública va aprovar dijous la seva administració.

Balcells també ha assegurat que el sistema està preparat per suportar la situació de triple epidèmia actual, amb una bronquiolitis a la baixa, la mateixa covid i la grip, de la qual s'espera arribar al pic la propera setmana. "El sistema està tensionat, però aguantarà", ha dit.

Fonts del departament han explicat que en les properes hores es faran arribar als CAP les indicacions en relació a la vacunació dels menors de 60 anys. En principi, si una persona es vol vacunar s'haurà d'adreçar a un ambulatori.