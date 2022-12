Avui hem tractat els següents temes:

Arriba l'època dels sopars d'empresa de Nadal. Per saber que aconsellable fer i que no parlarem amb Nilton Navarro, Brand Mànager d'InfoJobs.



- Quins consells donaries?



El sopar d'empresa és una oportunitat per relaxar-te amb els teus companys i companyes de feina i sobretot per parlar d'una altra cosa que no sigui feina, però també hem de recordar que estem a dins d'un entorn laboral i per aquest motiu volem recomanar certs punts per poder evitar problemes.



- Com hauríem d'anar vestits?



En aquest cas la meva recomanació és no anar ni massa formal ni tampoc massa destapat i destapada, però aquí ja entra l'etiqueta que et recomana l'empresa per la festa perquè hi ha algunes que són temàtiques, però hi ha d'altres empreses que de cara al dia a dia ja demanen una certa formalitat, en aquest cas potser sí que hauries d'anar amb una americana i camisa. El més important és que vagis confortable perquè no deixa de ser una festa i hem de recordar que és un entorn laboral.





El fàrmac MSC-1 dissenyat pel grup liderat pel Dr. Joan Seoane al Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d'Hebron, ha demostrat que és un fàrmac segur i ben tolerat en pacients amb tumors sòlids avançats.

Són els resultats que publica la revista ESMO Open del primer assaig clínic en fase I d’MSC-1 que s'ha dut a terme en 41 pacients amb càncer de pàncrees, còlon, cap i coll, ovari o pròstata, tots en estat avançat, i que havien estat tractats prèviament amb diversos tractaments oncològics.

L'objectiu de l'assaig era determinar la seguretat i la tolerabilitat, la dosi recomanada per a la fase II de l'assaig, la farmacodinàmica i la farmacocinètica de l'anticòs monoclonal MSC-1. Els pacients tractats amb MSC-1 no van presentar toxicitat a cap de les dosis subministrades, ni efectes adversos greus relacionats amb el tractament. A més, es van poder estudiar biòpsies dels pacients per entendre el mecanisme d’acció del fàrmac.