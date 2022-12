Avui hem tractat els següents temes:

Està a punt d'arribar el pare Noel ,el tió o els reis mags d'Orient i venen carregats de regals. Què passa quan a un nen o nena li arriben molts regals? Es produiria el síndrome del nen hiper regalat. Com ho hem de fer bé parlarem amb la professora del departament de psicologia de la Universitat de Girona, Merche Martin.



- Què és el síndrome del nen hiper regalat?



Abans de tot vull dir que no és un trastorn sí que es coneix amb el nom d'un síndrome, però no ho trobarem com un diagnòstic. El que sí que detectem és que pot tenir determinants factors de risc sobretot amb els més petits. Un nen hiper regalat la mateixa paraula ho indica, un excés de regals materials.





El nostre expert en tecnologia mòbil i comunicació, Eduard Porta, ens explica l'actualitat tecno a Herrera a COPE Catalunya (àudio).

Els clients d'Apple ja poden comprar peces i eines per a reparar els seus dispositius

Apple ha anunciat que les reparacions d'autoservei ja estan disponible a Espanya.

Aquesta iniciativa, que cobreix les reparacions “més freqüents” en les gammes de l'iPhone 12 i iPhone 13, així com els portàtils Mac amb xip Apple, permet als clients de la companyia accedir a manuals de reparació i peces originals d'Apple en Self Service Repair Store.