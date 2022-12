Avui hem tractat els següents temes:

La inflació no deixa de ser des de fa ja uns mesos una de les principals preocupacions de les llars espanyoles, batent rècords de 30 anys; sis de cada deu catalans afirmen tindre dificultats per arribar a fi de mes, 21 milions d'espanyols adults en l'àmbit nacional, segons un informe elaborat per l'asseguradora Linea Directa.

Una conclusió que no ha sorprès a ningú, tenint en compte la trajectòria inflacionària de l'economia espanyola des de la pandèmia i greument exacerbada per l'esclat de la guerra a la Ucraïna el passat mes de febrer.

Tota la població afirma tenir més dificultats financeres respecte a l'any passat. L'increment a la factura energètica és un dels que més afecten la població general; quasi la meitat dels catalans asseguren haver patit un augment del 20% o més en la seva factura de la llum, recorrent molts a fer ús dels ja arxiconeguts pics i valls del preu de la llum al llarg del dia o directament canviant d'empresa energètica cercant la millor oferta possible.





La fundació Talitaha presentat el seu calendari solidari 2023 de nens i joves amb discapacitat intel·lectual. L'objectiu principal del Calendari Solidari Talita és sensibilitzar a la societat i afavorir la inclusió dels nens i joves amb discapacitat intel·lectual. El calendari també serveix per a recaptar fons. Parlarem amb la gerent de la fundació, Marta Rutia



- Què és i què feu a la fundació Talita?



És una fundació que acompanya nens i joves amb discapacitat intel·lectual a l'escola ordinària perquè els capaciti per gaudir d'una millor vida sobretot de la inclusió què és el que treballem.



- Quan neix la fundació Talita?



És un calendari especial, aquest any ja és la 21a edició. L'any 2023 farà 25 anys que es va fundar ,és un any especial per nosaltres i ens fa il·lusió celebrar-ho, segur que farem alguna cosa especial. Potser fem algun sopar o una jornada per explicar el que hem fet durant aquests 25 anys, que s'ha descobert de nou i la inclusió, que ha estat molt important durant aquesta trajectòria.



- Quins famosos han participat aquest any?



Els protagonistes són els nens i els famosos que han participat aquest any són RobertoLeal ,SebastianYatra, James Rhodes, Jordi Sánchez, MarcosChicot, Carla Suárez, Òscar Dalmau i alguns més.