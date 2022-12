Avui hem tractat els següents temes:

Les energies renovables ajuden a frenar el canvi climàtic i a Catalunya cal fer un canvi perquè tan sols el 17% de tota l'energia que es produeix el territori és energia renovable. Les previsions calculen que de cara a l'any 2030 el percentatge pugi el 50%. Parlarem del tema amb la Carolina Martí, Doctora en Geografia.



- Sorprèn que Catalunya aquestes alçades només tingui el 17% d'energies renovables.



És francament baix i la veritat és que no ens hem posat, anem molt tard, no hem fet els deures i cal recordar que aquest és un objectiu establert per la Unió Europea, és a dir, aconseguir la neutralitat climàtica de cara al 2050, per tant, no tenim tant de temps per fer tota la reconversió. És per llei, hi ha un reglament a la Unió Europea que estableix el marc de neutralitat climàtica i això vol dir que les emissions de gasos d'efecte hivernacle l'any 2050 han de ser gairebé nul·les reduint 130 tones de CO2 emeses a l'aire, hem de fer els deures immediatament.





És sabut que la digitalització i la reducció de les oficines bancàries castiga amb més força la gent gran. Els bancs han limitat els horaris d'atenció presencial i, a més, han relegat l'operativa més habitual als caixers automàtics. El servei en finestreta ja és gairebé història. Els que no tenen competència digital, es queden a l'estacada. És el cas dels ciutadans de la tercera edat, que a més són l'objectiu dels lladres per la seva vulnerabilitat. Parlarem amb la portaveu de SAPFEPOL, Imma viudes.



- Quins consells donaries a la gent gran per treure amb seguretat els diners del caixer automàtic?



Amb el procés que hi ha hagut de digitalització s'han reduït les oficines bancàries i els horaris d'atenció al client. Aquest fet ha incrementat encara més la bretxa digital en la gent gran i evidentment això es nota quan han de treure els diners de la pensió, cada cop tenen més complicacions i evidentment els delinqüents ho saben.