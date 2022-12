Avui hem tractat els següents temes:

El Gremi de Restauració de Barcelona llança una campanya de protesta contra la decisió del govern municipal d’avançar el tancament de les terrasses a diversos punts de la ciutat.

La restricció s’haurà d’aplicar a 13 noves terrasses del districte de Ciutat Vella (situades als entorns de la pl. dels Àngels i a la pl. George Orwell).

Ahir dijous al vespre es va dur a terme una acció informativa al carrer Enric Granados per conscienciar els clientes sobre el retrocés que està experimentant la ciutat en relació a la seva oferta de lleure.





El futbolista Robert Lewandowski, la primera ministra italiana Giorgia Meloni o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ja tenen una figureta del caganer a la venda.

L'empresa gironina Caganer.com ha anunciat aquest dijous les novetats de les figuretes per a aquest Nadal, entre les quals també destaquen els cantants Lady Gaga o Harry Styles, el personatge Eleven de la sèrie 'Stranger Things' o el presentador de televisió David Broncano. L'escultor de les figuretes, Marc Alós, ha recordat que aquest any ha estat molt "intens" a nivell polític pels relleus que hi ha hagut a diferents països.