La cultura d'esforç implica entendre que sense tenacitat i perseverança tenir èxit és molt més difícil. La veritat és que encara que sigui un concepte compartit semànticament per a tots, per a cadascú de nosaltres té en realitat, un significat diferent quan hi indaguem. Diferent perquè canvia en funció de la nostra cultura familiar pel que fa a valors, de les nostres circumstàncies i dels nostres aprenentatges. Per saber com està la situació, parlarem amb el director i càtedra de renovació pedagògica de la UdG, Jordi Feu.





L'alimentació és clau per la vida, té una influència bàsica i essencial per combatre els refredats. En el programa d'avui parlarem de quins són els aliments que ens poden ajudar a l'hivern. Parlarem amb la dietista i nutricionista, Mireia Cervera.



- Hi ha una alimentació que sigui adient per l'hivern i una altra per l'estiu?



Sí evidentment els aliments de temporada són els millors perquè la naturalesa és molt sàvia De la mateixa manera que l'estiu trobem aliments com la síndria i el cogombre que ens ajuden a refrescar-nos hidratar-nos a l'hivern també tenim aquests aliments que ens ajudaran a portar aquests nutrients per combatre el fred i les típiques malalties de l'hivern com són les grips o els refredats.