Avui hem tractat els següents temes:

"Hi ha una important fuga de talent de les zones rurals, principalment de joves que marxen a les ciutats per estudiar a la universitat. La major part d'aquest jovent no torna, perquè pensa que no trobarà oportunitats a les seves àrees d'origen. De fet, però, el que passa és el contrari: moltes empreses de les zones rurals no troben el talent professional que necessiten. I no parlem només de feines en agricultura o turisme, sinó d'àmbits molt diversos, com ara enginyeries, salut, màrqueting, assistència i dinamització social, cultura, etc.". Així resumeix el problema de l'ocupabilitat al món rural Mireia Font, gerent del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, un dels 284 Grups d'Acció Local que treballen a Espanya, a l'empara del programa LEADER de la Unió Europea (UE), per impulsar el desenvolupament econòmic i social de les zones rurals.





Com cada dimecres fem un repàs per l'actualitat policial amb la portaveu de SAPFEPOL, Imma viudes.



- Heu alliberat una dona segrestada a una cabana. Sembla l'argument d'una pel·lícula de por.



Efectivament i per sort no tenim molts instituts d'aquest tipus, però generen molt alarma social. Aquest cas s'ha resolt bé, és una setmana molt positiva pels nostres companys i companyes perquè recordem que també es va detenir els dos presumptes autors d'un homicidi que va haver-hi a l'Eixample de Barcelona que també va generar molt alarma social perquè van trobar el tors d'un home a la brossa, per tant, aquella detenció unida amb el cas que ens ocupa ara d'aquesta jove segrestada, podríem dir que ha estat una setmana molt positiva en aquest sentit.