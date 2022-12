Avui hem tractat els següents temes:

L'informe remarca que la soledat no desitjada afecta especialment els col·lectius que pateixen pobresa, exclusió, marginació social o vulnerabilitat (migrants, persones amb malaltia o discapacitat, aturades o mares monoparentals).

Es tracta, per tant, d'una problemàtica que no afecta únicament les persones grans, tot i que la majoria d'estudis i els recursos per pal·liar-la s'han centrat en aquest col·lectiu.

El sentiment de soledat no es dona necessàriament en persones que viuen soles i està relacionat amb la manca de relacions o de vinculació amb la comunitat.

En aquest sentit, més de la meitat de persones enquestades consideren que viure sol no és bo o que té més inconvenients que avantatges, mentre que el 48,3% en fan una valoració positiva. La visió de viure sol és més desfavorable entre els homes i aquesta diferència es fa més acusada amb l'edat.





Una de les tradicions de les festes nadalenques és la 59a edició del pessebre vivent de Corbera de Llobregat que comença a demà a dissabte dia 3. Paralrem amb David Esquirol, president de l'associació del pessebre vivent amics de Corbera.



- Que emocionant és tornar a la normalitat.



No us ho podeu imaginar, però sí anar tornant a la normalitat ens omple d'il·lusió.



- Aquest any serà tot normal?



Serà el més normal possible i assumim aquesta normalitat tenint en compte que durant dos anys no ho hem fet i per això tenim una mica d'angoixa. Sí que mantenim encara algunes coses vigents com per exemple l'aforament en un dels espectacles, vam decidir reduir-ho prèviament i mantenir-ho per dos motius, per què la prevenció sempre ha d'estar vigent i també per un millor gaudir del visitant.