El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, ha assegurat aquest dissabte que és "improbable" que en el que queda del 2022 i tot el 2023 hi hagi talls d'aigua a les llars de l'àrea metropolitana de Barcelona, encara que no plogui.

Reyes ha explicat que els talls que hi ha hagut durant l'estiu a alguns municipis es deuen a que depenen d'una sola font, ja sigui un riu o un aqüífer, i que no estat connectats a una xarxa d'àmbit regional.

Reyes també ha descartat que la Generalitat incrementi el cànon de l'aigua perquè molts municipis hauran de pujar tarifes "no per la sequera, sinó pels costos energètics". "No tenim previst augmentar el cost dels metres cúbics, però podria ser una anàlisi", ha afegit.





La Comissió de Protecció de Dades (DCP) d'Irlanda ha imposat a Meta una multa de 265 milions d'euros després que una filtració de dades coneguda a l'abril de 2021 exposés les dades personals de 533 milions d'usuaris de Facebook.

Recordem que la informació filtrada es va publicar en un fòrum d'Internet i incloïa noms complets, números de telèfon, ubicacions, data de naixement i correus electrònics.

Aquesta és la quarta multa que Irlanda li ha posat a Meta, La primera va ser de 17 milions d'euros per no protegir correctament les dades dels usuaris i la segona va pujar fins als 405 milions d'euros per dolenta gestió de dades personals a menors i cal sumar-li un càstig de 225 milions d'euros que Whatsapp va rebre en 2021.