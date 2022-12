Avui hem tractat els següents temes:

Parlarem d'un tema que poques persones coneixen i es tracta d'una situació delicada. Les persones que han passat un càncer tenen dificultats per obtenir un crèdit o tornar al mercat laboral, de fet, el 50% dels joves que han patit leucèmia troben inconvenients addicionals per reincorporar-se al mercat laboral i el 80% per contractar productes bancaris o assegurances de vida.Parlarem amb Alexandra Carpentier,responsable del programa d'experiència del pacient de la fundació Josep Carreras.





Els Trastorns de la Conducta Alimentària són malalties mentals amb greus conseqüències per a la salut física i psicològica de les persones que els sofreixen i les seves famílies.

Les causes de sofrir un TCA són multifactorials, és a dir, intervenen diversos factors com: genètics, socials, psicològics, familiars i/o personals.

En general, es manifesten amb una baixa autoestima, malestar amb la pròpia imatge corporal i símptomes de depressió.

L'Anorèxia i la Bulímia són els trastorns alimentaris més coneguts, però no són els únics que existeixen: el Trastorn per Fartanera, Trastorn de la Conducta Alimentària no especificat, PICA, Trastorn per Rumiació, Trastorn per Evitació/ restricció d'aliments, Ortorèxia, Vigorèxia, Addicció al menjar, Diabulimia, també formen part dels TCA.