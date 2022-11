Avui hem tractat els següents temes:

El subdirector del CatSalut, Alfred Garcia, ha considerat "intolerable" que un metge pugui tenir fins a 70 pacients en agenda i ha assegurat que s'abordaran aquestes situacions.

Garcia ha dit que "no és un fet generalitzat" i que des de Salut no aproven aquesta realitat. Garcia ha insistit que comparteixen bona part de les reclamacions dels metges i ha assegurat que la negociació oberta ha de permetre millorar les condicions retributives i de treball dels professionals i impulsar l'estabilització.

D'altra banda, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha reclamat "estabilitat" i un "gran consens polític" i ha alertat que només amb diners no se solucionarà el problema.

El subdirector ha considerat "rebutjable" la situació que aquest dilluns Metges de Catalunya va posar sobre la taula: metges amb agendes de fins 70 pacients i coincidència de diversos pacients a una mateixa hora. Ha afegit que aquesta realitat és "inassumible" i que suposa no fer una bona medicina i feina "llençada a les escombraries".





a Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra ha activat un cercador amb les 476 plataformes fraudulentes que han identificat en el marc de la investigació transnacional conjunta amb la Guàrdia Civil i les policies de set països més d’Europa contra una organització criminal d’abast mundial especialitzada en estafes financeres massives.

La pàgina web dels Mossos d’Esquadra, en l’apartat de Serveis i Tràmits, disposa a partir d’avui d’una eina des d’on cercar les webs fraudulentes. Controlades per l’entramat criminal investigat.

Qualsevol persona podrà consultar si és víctima d’alguna de les webs falses creades per l’organització per dur a terme aquesta estafa a nivell internacional. L’enllaç on es troba aquest cercador és

