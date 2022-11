Avui hem tractat els següents temes:

CCOO denuncia un increment de la inseguretat en els aparcaments públics de Barcelona. El sindicat ha explicat que darrerament es va produir una nova agressió a una persona treballadora.

En aquest sentit, relata que la víctima – que pertanyia a una empresa externa de neteja en l'aparcament Municipal del Fòrum - va ser colpejada i arrossegada pel sòl.

“Afortunadament, unes persones van presenciar els fets i van anar a socórrer-la per impedir el que podia haver acabat en tragèdia”, assenyala el sindicat, que també insta el consistori i la direcció de BSM a prendre mesures urgents. CCOO exigeix a l’empresa que actuï amb “responsabilitat” i garanteixi la seguretat dels usuaris, així com de tots els treballadors.





Fa només uns dies que hem deixat enrere la cimera del clima COP27 de l’ONU i tot allò relacionat amb l’emergència climàtica ens acompanya més que mai.

Un estudi realitzar per MedECC, el grup d’experts de canvi climàtic a la Mediterrània revela una de les dades més rellevants relacionades amb l’emergència climàtica: la regió mediterrània és la segona més afectada del món per aquesta crisi, després de l’Àrtic, i que la regió mediterrània s’escalfa un 20% més que la mitjana del planeta.

Arran de la situació actual general, els objectius marcats d’àmbit mundial per la Conferència de les Nacions Unides adquireixen una dimensió ineludible i ens recorden que si actuem ara, l’increment de la temperatura podria ser d’1,5 °C, però que si no ho féssim, ens trobarem amb una pujada d’entre 3 i 4 °C amb efectes molt greus sobre els ecosistemes i sobre la humanitat. Així doncs, què poden fer els governs per assolir les fites plantejades?