Avui hem tractat els següents temes:

Un dels motius pels quals s'encenen tan aviat les llums de Nadal a ciutats com Barcelona, és el Black Friday. Va començar als Estats Units en ofertes en tecnologia, i a poc a poc s'ha anat estenent en tots els àmbits del comerç, fins i tot en el sector immobiliari. Per saber si hi ha una autèntica oferta davant d'això o si és un engany, parlarem amb el portaveu i director d'estudis de pisos.com, Ferran Font.



- És una nova novetat d'aquest any?

La realitat és que tot està envoltat en campanyes comercials. Com bé deies, el Black Friday, s'ha estès en molts sectors i òbviament les immobiliàries també aprofiten aquest entorn per comunicar-se amb els seus clients potencials i per fer alguna mena d'oferta.





Un altre robatori a Meta deixa a gairebé 500 milions d'usuaris amb els seus números a la vista

Han posat a la venda una base de dades de Whatsapp amb més de 487 milions de números de telèfon i dades de registre d'usuaris actius actualment.

La filtració es va donar el 16 de novembre i els números pertanyen a diversos territoris inclòs Europa.

De moment Meta no ha dit com han aconseguit aquesta base de dades, No seria la primera gran filtració en una de Meta, i és que la ultima que tub va ser de 533 milions de comptes que es van filtrar de Facebook.