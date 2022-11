Avui hem tractat els següents temes:

A poc a poc anem donant la benvinguda al Nadal 2022-23 i un dels espectacles que esperem amb molta il·lusió cada any és l'encesa de llums de Nadal. Per saber com serà aquest any i quines novetats hi haurà parlarem amb la regidora de comerç, mercats i consum de l'Ajuntament de Barcelona, Montserrat Ballarín.



- Quines seran les novetats d'enguany a la ciutat de Barcelona?



La principal novetat és la continuació de l'enlluernat, any darrere any ens anem superant, l'any passat teníem 100 quilòmetres del carrer il·luminats i aquest any seran 104, però malgrat que creixem en nombre i amb metres de carrers, baixem el consum a causa de la situació del preu de l'energia i ho hem volgut fer encara més sostenible, hem reduït un 31% el consum de llums i també 42 hores d'il·luminació. L'enllumenat estarà de diumenge a dijous de 17:30 fins a les 22 i els divendres i dissabtes fins a les 23. Per tant, serà una reducció d'una hora cada dia. Seguirem amb el nostre model, ajuntar el disseny de Barcelona amb la sostenibilitat i també esteses per tots els barris de la ciutat.





Els responsables del Banc d’Aliments han fet una crida a la població a mobilitzar-se de forma especial en la nova edició del Gran Recapte, que es celebrarà el 25 i el 26 de novembre, per poder fer front a l’actual context de crisi econòmica.

“Mai hem tingut una demanda més alta”, ha explicat el president de la Fundació del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, que ha atribuït a la inflació i a la crisi energètica un augment de la pobresa.

Fatjó ha precisat que segons les dades de l’Idescat, a Catalunya hi ha un 26% de persones sota el llindar de la pobresa i l’exclusió social, i que son aquestes persones les que no tenen el dret a l’alimentació garantit el 2023.

La inflació també afecta el Banc dels Aliments

A més, Fatjó ha explicat que la inflació també ha passat factura al propi Banc dels Aliments, que durant l’any rep donacions econòmiques amb les que compra productes bàsics.