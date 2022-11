Avui hem tractat els següents temes:

Ahir dia 22 de novembre es va estrenar la segona edició de les llums de Nadal al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau amb el títol "L'univers de la llum". Parlarem amb el director de projectes de Proactiv, Xavier Sánchez

- S'està convertint en una tradició?



Aquesta és la idea i esperem que es converteixi en una tradició a la ciutat de Barcelona. El Christmas Garden s'està fent des del 2015 a diferents ciutats europees.



- Explica'ns com neix el Christmas Garden.



La idea original neix el 2012 als jardins botànics de Londres per atreure més visitants durant el ple hivern en un jardí botànic A partir d'aquí, la idea va anar creixent i l'any 2015 s'estableix com a tal a Berlín.





El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha avalat l'acord entre el govern espanyol i la banca sobre les hipoteques i ha assegurat que es tracta d'una proposta que "manté l'equilibri" entre les necessitats llars i els balanços de la banca.

Així, ha defensat que la mesura "proporciona un alleugeriment" a les famílies que es veuen afectades per la pujada dels tipus d'interès i, en conseqüència, l'encariment de la hipoteca, i, al mateix temps, "no es genera pressió excessiva" sobre el sector bancari.

"Permet mantenir una cultura de pagament, tan important per tal que el mercat immobiliari funcioni", ha subratllat Hernández de Cos en una conferència del Consell General d'Economistes sobre els 20 anys de l'euro a Espanya.

L'objectiu és que totes les mesures estiguin vigents a partir de l'1 de gener. En roda de premsa després del Consell de Ministres, Calviño ha remarcat que és un paquet "important" i permetrà que les famílies vulnerables tinguin "més tranquil·litat, confiança i certesa". La vicepresidenta ha subratllat que les mesures "no responen a un risc o impacte macro per l'augment de tipus", ja que "la situació del mercat hipotecari és molt diferent de la de la crisi de 2007".