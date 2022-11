Avui hem tractat els següents temes:

Manquen existències d'amoxicil·lina a les farmàcies. L'amoxicil·lina és un dels remeis pediàtrics més comuns i la manca d'existències als prestatges d'algunes farmàcies, especialment en xarops, inquieta pediatres i famílies. Els metges ho prescriuen generalment per combatre les sinusitis, otitis, amigdalitis, faringitis i pneumònies en els nens. Per saber per què passa parlarem amb el vocal de l'oficina de farmàcia del col·legi de farmacèutics de Barcelona, GuillermoBagaría.

Per què hi ha manca d'aquest antibiòtic infantil?



Efectivament, hi ha aquesta situació i ens preocupa. Venim d'una època en la qual hem tingut tota una sèrie de situacions com el confinament, prevenció de mascaretes, distància social i això com a societat ho hem fet molt bé, hem tingut un civisme i un compromís que en gran part ha provocat aquests resultats.

Per una altra banda, aquesta exposició que tenim a tots els virus que estan en aquest context també s'han disminuït, ens hem protegit del coronavirus i també de la resta d'infeccions habituals del nostre entorn. Això implica que els nens petits en l'escola bressol, primària i secundària han estat protegits i que no han estat exposats de forma tan usual els virus convencionals. Quan hem aixecat les mesures de seguretat traient les mascaretes, el sistema immunitari s'ha vist exposat de nou sense cap entrenament de l'exposició al virus de manera contínua. Això produeix un repunt d'infeccions que abans havien quedat una mica oblidades per aquestes mesures de prevenció.





El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat al director del Servei Català del Trànsit, les dificultats detectades respecte a aquells vehicles que, patint una avaria i no tenint contractat el servei d'assistència en carretera, generen al servei policial i a la seguretat dels efectius de trànsit.

En aquest sentit, les assistències i auxili a les carreteres suposen un moment de risc per als propis especialistes de trànsit del cos de mossos d'esquadra, com per als tècnics de manteniment de la xarxa viària.I és que, malgrat el Protocol d'auxili en carretera (PPAC_160415_rev3) determina que la primera de les mesures davant qualsevol assistència ha de ser la de "senyalització, en l'establiment d'un entorn segur per posterior retirada del vehicle de la via" la cosa s'agreuja quan els vehicles avariats o accidentats no disposen d'assistència en carretera i es queden ocupant (sigui totalment o de manera parcial) vies de competència autonòmica.