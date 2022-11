Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

Quins són els efectes neurològics o neuropsicològics de la covid? Des de la irrupció de la malaltia el març del 2020 els investigadors estan destinant grans esforços a esbrinar-ho. Tot i que només han passat dos anys des de l'inici de la pandèmia, els científics han recollit prou informació per presentar ara alguns resultats i respondre algunes preguntes. Per tal d'exposar aquestes respostes, els Estudis de Ciències de la Salut de la UOC van organitzar el 12 de novembre una jornada al CaixaForum de Madrid amb el títol Efectes Neurològics i Alteracions Neurològiques per COVID-19 . Les intervencions de diversos experts permeten recollir, en forma de resum, alguns dels efectes neurològics o neuropsicològics de la malaltia.

Un dels símptomes més comuns de la COVID-19 és la cefalea. La doctora Ana Echavarría, de l'Hospital Clínic Universitari de Valladolid, va presentar els resultats d'una sèrie d'estudis sobre la relació entre cefalea i covid. Els estudis han demostrat que el fet de ser més jove implica més risc de patir mal de cap, encara més en el cas de les dones i també en pacients que tenen menys antecedents personals previs. És a dir, com menys malalties de base tingui un pacient, més risc té de patir cefalea durant la covid. A més a més, el mal de cap es presenta també en pacients que tenen un perfil de laboratori més favorable, i entre aquells que presenten pèrdua d'olfacte, miàlgia i febre.