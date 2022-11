Avui hem tractat els següents temes:

Aquest any hi ha una passa de bronquiolitis que està afectant els més petits. L'atenció a urgències està saturada a causa d'aquest pic de casos. Parlarem amb el pediatre i doctor Ferran Moraga-Llop.



- Que és una bronquiolitis?



És la forma més greu de la infecció d'aquest virus respiratori sincitial. És un procés inflamatori de geologia infecciosa en els petits bronquis del pulmó, és a dir, les vies respiratòries dels pulmons no es van ramificant i acaben amb uns bronquis que es diuen bronquíols. Quan s'inflamen a causa de la infecció es transforma en bronquiolitis.





Un ciberatac a través del Poder Judicial compromet les dades de mig milió de contribuents

L'Audiència Nacional investiga un hackeig perpetrat la segona quinzena d'octubre que va permetre als atacants accedir al Punt Neutre Judicial, la xarxa de telecomunicacions que connecta als òrgans judicials amb altres institucions de l'Estat i que es gestiona des del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), per a assaltar diferents organismes de l'Estat i sostreure informació.

L'organisme més perjudicat va ser l'Agència Tributària, on els atacants van obtenir dades de prop de 500.000 contribuents.

Aquesta administració emmagatzema informació sensible que va més enllà de les dades personals i que inclou els ingressos, les propietats i les declaracions dels ciutadans.