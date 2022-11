Avui hem tractat els següents temes:

La manca de personal a sanitat es veia afectada abans de la pandèmia. De cara al futur també es produiran jubilacions que encara posaran més en evidència la manca de metges i metgesses. De fet, moltes comunitats del nostre país estan de vaga, com per exemple Madrid, que ha dut a terme una reunió, però ha finalitzat sense cap acord i la vaga indefinida es mantindrà.

En altres comunitats passa el mateix, de fet aquest dimecres a la seu de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), han acudit representants de Metges de Catalunya, el Sindicat Mèdic Andalús i el Sindicat Mèdic d'Euskadi per parlar de la complicada situació que travessa la professió. Ens dona més detalls el secretari general de metges de Catalunya, Xavier Lleonart.





La reunió de la Mesa sectorial entre els sindicats i Educació ha acabat sense acord. La trobada estava fixada en el marc de les negociacions sobre els punts que els van portar a les vagues del curs passat i que a dia d'avui encara no s'han concretat.

Segons ha explicat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, en sortir de la reunió, el Departament no accepta ara com ara concretar ja per al curs vinent 2023-2024 alguna de les mesures que reclamen els sindicats.

Paral·lelament, el Departament defensa que ja ha fet una proposta “d’acostament”, la qual ha estat rebutjada, i recorda que no pot reflectir “tots els temes amb impacte econòmic” de cara a l’any vinent.