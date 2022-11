Avui hem tractat els següents temes:

La Unitat d’Ictus de l’Hospital Germans Trias va atendre l’any passat un total de 1.153 pacients amb sospita d’ictus, els 63% dels quals van comportar activar el codi ictus.

Aquesta dada confirma la tendència observada en els últims anys, a excepció del 2020 probablement per l’impacte de la pandèmia: un increment progressiu en el nombre de pacients atesos amb sospita d’ictus i d’activacions de codis ictus.

“Cada any atenem més pacients amb sospita d’ictus a través del sistema de codi ictus: més de 2 casos al dia de mitjana, i els temps d’atenció son cada cop més ràpids.

Això reflexa que els circuits coordinats amb el SEM, amb els altres hospitals i dins del propi hospital estan cada cop més consolidats, i també que la població cada cop més coneix la importància de trucar al telèfon 112 davant de qualsevol símptoma d’ictus: boca torçada, debilitat al braç i cama d’un costat, alteració de la parla, pèrdua de visió sobtada...”, explica la cap de la Unitat d’Ictus de l’hospital, Natalia Pérez de la Ossa.





Com passa a molts pobles de muntanya, La Nou de Berguedà perd habitants. Amb 170 veïns, està lluny del mig miler que hi residia a principis del segle passat. El poble no té escola ni cap botiga.

Tampoc hi ha fibra òptica i, des de la pandèmia, no hi ha metge. "Jo he nascut i he viscut tota la vida aquí, però cada cop estem més aïllats.

És el meu poble, me l'estimo però sempre i quan puguis sortir", explica la Concepció Boixader, una de les veïnes. I per sortir d'aquest aïllament, l'Ajuntament paga un servei de taxi als veïns.

Funciona dos cops per setmana i la gent l'utilitza per anar a comprar, al metge o visitar coneguts, entre d'altres. El servei costa uns 5.000 euros l'any a l'Ajuntament, que té un petit pressupost de 300.000 euros.

El Jaume Venturós té 81 anys i viu en una casa aïllada situada a tres quilòmetres del nucli de La Nou. Té cotxe però l'utilitza poc i no s'atreveix a conduir els 18 quilometres que separen el poble de Berga.