Avui hem tractat els següents temes:

Per reduir els sinistres a les carreteres de l'AP-7 s'han proposat radars per trams i reduir la velocitat. A partir d'ara en aquesta carretera hi haurà dos trams limitats a 100 quilòmetres per hora i d'altres com el d'Altafulla amb un radar de tram perquè no es superin els 120 km per hora. Parlarem amb el professor d'economia UdG, Jordi Rosell.



- Per reduir la sinistralitat a l'AP7 és suficient amb una velocitat adequada i ser prudent?



En el fons l'objectiu és aconseguir sinistralitat zero, però el problema que el cost per aconseguir-ho és molt alt. El més important és que la tendència vagi baixant. Hem de veure si es produeix aquesta prudència de fons a tota Catalunya, la sinistralitat abans de la pandèmia respecte ara s'ha reduït amb un 16%, això és una notícia important, però el tema està en el moment que hem alliberat els peatges a l'autopista el nombre d'accidents ha incrementat i aquests accidents els podríem anomenar accidents mediàtics perquè ens hem adonat més perquè han provocat unes cues més llargues, però abans teníem més accidents sobretot a les vies paral·leles de les autopistes. Per tant, ara tenim menys accidents i amb les propostes que s'han posat sobre la taula farem més esforços per seguir en aquesta reducció d'accidents.





Mark Zuckerberg entona el mea culpa en reconèixer que al començament de la COVID, quan “el món es va moure ràpidament cap a internet i l'auge del comerç electrònic va provocar un creixement desmesurat dels ingressos”, es va sumar al grup de gent que va predir que aquesta acceleració continuaria fins i tot després de la fi de la pandèmia.

En conseqüència, l'executiu va decidir “augmentar significativament les nostres inversions”. “Desafortunadament, això no va sortir com esperava”, admet Zuckerberg.