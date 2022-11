Avui hem tractat els següents temes:

Quan puja el preu dels diners, automàticament afecta les nostres butxaques i també a les hipoteques, en molts casos han incrementat 200?€ o més. Parlarem amb el professor d'economia de la universitat Abat Oliva CEU, Alejandro Gisbert.



- Per què pujar el preu dels diners controla la inflació?



Perquè els bancs centrals no poden controlar directament els preus dels béns i serveis perquè això ho marca lliurement el mercat a través de l'oferta i la demanda. Per poder controlar els preus només ho poden fer de forma indirecta pujant els tipus d'interès, en moment que ho fan es redueix la capacitat de despesa de les empreses i d'alguna forma estan reduint la capacitat de la demanda de consumir, això congela l'economia i indirectament s'aconsegueix controlar els preus.





El saló de l'ocupació i Bizbarcelona –que ocuparan el palau 1 del recinte de Montjuïc–, estan organitzats per Fira de Barcelona, promoguts per l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, i recolzats per la Diputació de Barcelona, Pimec, l‘Àrea Metropolitana de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona.

Enguany el programa conjunt del Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació inclou unes 200 activitats, entre conferències i taules rodones, demostracions, tallers (workshops), així com sessions per ampliar la xarxa de contactes professionals o descobrir sectors amb oportunitats laborals.

Hi haurà, a més, una àrea d’estands per interactuar amb empreses de serveis i entitats vinculades amb la promoció econòmica i recursos ocupacionals juntament amb espais d’assessorament i informació personalitzada.