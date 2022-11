Avui hem tractat els següents temes:

Hem parlat amb la portaveu de SAP-FEPOL Mossos d'esquadra, Imma Viudes.



- Hi ha operadors i operadores que en solitari estan cobrint regions policials senceres.



Tant és així que s'han decidit plantar ahir vam emetre un comunicat on anunciàvem que segurament si no es revertia aquesta situació en una reunió urgent amb l'administració on també proposin mesures perquè hi hagi més efectius, segurament el pròxim dia 10 de novembre hi haurà una vaga generalitzada, però nosaltres com a mossos i mosses no tenim dret a fer vaga, però és possible que hi hagi una "grip blava" i es tracta que els policies es posin malalts de grip.



- És una situació alarmant.



Això està donat en situacions en aquesta sala de Reus on tenim un problema endèmic en tot el territori, però la que està patint les conseqüències més greus és aquesta sala. Aquest cap de setmana per exemple tenir amb la previsió acordada amb la mestra Sió que hi hauria la garantia de 35 persones treballant per torn, però aquestes dades no s'estan complint de cap manera i estem trobant que en un torn hi ha 20 o 21 persones. Durant aquest cap de setmana ens hem trobat a la regió policial central on només hi havia un operador, un company arribat a gestionar vuitanta incidents, això és inassumible per qualsevol persona.