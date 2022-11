Avui hem tractat els següents temes:

El Departament d'Empresa i Treball ha fixat els serveis mínims de la vaga del sindicat CGT per als dies 7 i 11 de novembre. Entre les 06.00 h i les 09.30 h i les 17.00 h i les 20.30 h estaran protegits un 66% dels trajectes, mentre que en la resta de la jornada es garantiran un 33% dels desplaçaments.

Les aturades que convoca la CGT són entre les 00.00 h i les 23.00 h. La protesta no compta amb el suport dels sindicats majoritaris de Renfe –CCOO, UGT i Semaf-, que van desconvocar la vaga perquè la direcció de l'empresa es va comprometre a desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu, que planteja, entre altres, l'increment salarial del 3,5% amb efectes a 1 de gener d'aquest any.





Twitter ha despatxat els 26 treballadors que té a l'estat espanyol. Segons han denunciat els sindicats UGT i CCOO, els acomiadaments s'han comunicat per correu electrònic, com ha passat a altres treballadors des que l'empresari Elon Musk va adquirir l'empresa fa pocs dies.

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha assegurat que aquest acomiadament és nul perquè "s'ha de fer com a acomiadament col·lectiu" i, per tant, implica un període de consultes, 15 dies de negociació i comunicar-ho a l'autoritat laboral.

Per això, creu que Twitter haurà de readmetre els 26 afectats. Alhora, ha aprofitat per demanar que es recuperi l'autorització administrativa per als acomiadaments col·lectius. "La gent no pot estar tan desprotegida", ha dit.