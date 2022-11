Avui hem tractat els següents temes:

Ja està en marxa la primera aplicació pública per a taxis. És Picmi Taxi, una aplicació creada entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Institut Metropolità del Taxi. Una app per a mòbil que permetrà sol·licitar algun dels més de 10.000 taxis registrats a Barcelona.

Fins ara només els taxistes que estaven units a aplicacions privades podien sol·licitar-se pel mòbil, a partir d'ara tots els taxistes, ja siguin autònoms o que pertanyin a una flota, hauran d'estar disponibles a través d'aquesta aplicació. Ens dona més detalls el portaveu d'Élite taxi, Alberto Álvarez.





La tarifa blue serà de 8 dòlars, en la qual s'inclourien a altres del verificat altres avantatges com a publicitat reduïda a la meitat, vídeos més llargs.

Els usuaris que actualment estan verificats per Twitter i tenen la corresponent insígnia blava tindran un termini de 90 dies per a subscriure's a Twitter Blue allí on estigui disponible o perdran la verificació.

El preu final s'ajustarà regionalment en virtut de la capacitat adquisitiva de cada país.