Fecalon ha reclamat més seguretat als entorns dels locals d'oci nocturn arran de la mort d'un jove davant la discoteca Brisas del Caribe de l'avinguda del Paral·lel de Barcelona.

La patronal de l'oci nocturn ha denunciat, a través d'un comunicat, els robatoris que pateixen els seus clients i "l'alt nivell d'inseguretat que hi ha a la ciutat".

Davant d'això, el secretari general de Fecalon, Fernando Martínez, ha dit que "és urgent i necessari un control exhaustiu de les armes blanques". Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort del noi mort aquesta matinada prop de les Drassanes.

Els fets han passat cap a les sis del matí d'aquest passat diumenge, quan els serveis d'emergències han estat alertats de què hi havia un jove ferit al Paral·lel.





Com cada setmana ens posarem al dia de l'actualitat policial amb la portaveu de SAPFEPOL de Mossos d'Esquadra, Imma Viudes. La seguretat en els entorns de les discoteques preocupa, durant aquest cap de setmana s'han produït dos apunyalaments (centre de Barcelona i Salou) on desgraciadament un noi ha mort.



- Heu detingut al responsable de Barcelona?



Sí, per sort els companys han aconseguit identificar i detenir el presumpte autor d'aquest homicidi que es va donar les portes d'una discoteca. Tot això genera molta alarma social sobretot tenint en compte que estem parlant de 2 homicidis en menys de 48 hores, a més a més estem veient cada cop més incidents violents, molts d'ells amb armes blanques durant la nit, això genera certa inseguretat i alarma social en l'oci nocturn. La majoria de locals vetllen per la seguretat dels seus clients, però els problemes als carrers són molt més difícils de controlar i nosaltres haurem de redimensionar els dispositius que tenim per Catalunya i fer front a aquest problema. De fet, ja tenim més efectius al carrer, estem exercint molta més pressió en certes zones perquè el que no podem és mirar cap a una altra banda i negar les dades que tenim.