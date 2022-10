Avui hem tractat els següents temes:

Un any més arriba el canvi d'horari, es realitzarà la matinada del dissabte al diumenge, a les tres seran les dues. Molts pensen què es tracta d'un fet molt antic i que no té massa sentit, de fet, amb moltes persones amb les quals hem parlat creuen que la incidència física és mínima i l'excusa que es va posar en el seu dia en aquest canvi d'horari era l'estalvi energètic. Per abordar aquest tema parlarem amb el professor d'empresa i economia de la UAO CEU, RamónAlfonso.



- Com a concepte d'estalvi energètic, encara té sentit?



En el moment que es va fer el canvi d'horari tenia molt de sentit si pensem que en una gran part d'Europa es treballa amb horaris diferents, a la tarda ja estan a casa i també comencen i la seva jornada molt més aviat, però la raó principal és que moltíssimes fàbriques tenien molta més activitat durant les primeres hores del dia i durant la matinada si ho comparem amb les tardes, però aquí hem de separar molt bé la zona del nord d'Europa i el tipus d'horaris que tenen, són molt diferents dels nostres horaris. Històricament, tenia molt sentit quan la gran massa d'indústries que tenien tendència de realitzar els seus horaris durant la matinada, matí i primera hora de la tarda, potser en un món com el nostre en el qual hi ha més diversificació o més indústries que s'han deslocalitzat potser té menys incidència que la que teníem Fa 20 o 30 anys o fins i tot cinquanta anys enrere.





Estem en un món que cada cop ens exigeix que estiguem millor preparats davant dels avançaments tecnològics en l'àmbit laboral. Es va realitzar una enquesta sobre aquest tema per saber fins a on estaven els treballadors disposats aprendre competències digitals i la resposta va ser prou sorprenent, el 73% dels treballadors no es sent preparat per aprendre competències digitals. Parlarem amb la investigadora del departament de psicologia, Sara Malo.



- El percentatge d'aquest estudi és greu.



La veritat és que sí, és un percentatge elevat. Podríem dir (des del punt de vista de les investigacions) que és massa sorprenent, perquè si tota aquesta situació no la portem en el camp de l'educació i ho traspassem a la població més jove hi haurà problemes, ja que el dia de demà estaran en el mercat laboral. En els darrers estudis que està fent la Comissió Europea, s'està veient que els joves d'avui dia suspenen en determinades competències digitals que són molt importants per la seva inserció en el món laboral.



- El primer pas és implantar-ho en l'educació?



Sí, tot això s'ha de treballar des d'un nivell primari, és a dir, des de l'educació formal. A les escoles actualment hi ha un pla de digitalització i està previst que cada vegada es treballi més aquestes competències. No serà suficient donant recursos a les escoles, tot això ha d'anar acompanyat d'una pedagogia que acompanyi als docents en una formació.