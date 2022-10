Avui hem tractat els següents temes:

Els preus de l'energia estan donant un cop dur a les indústries d'aquest país, fins i tot algunes empreses s'han vist obligades a parar perquè no els hi sortia rendible produir amb pèrdues. El gremi de carnissers de Barcelona i comarques volen protestar per aquestes qüestions amb una apagada de llum col·lectiva. En aquesta protesta també s'ha sumat PIMEC comerç. Parlarem amb el president del gremi carnisser de Barcelona i Comarques, Antoni Gálvez.



- La situació està sent molt difícil de portar.



Pujaria un esglaó més, la situació està sent impossible i no sabem fins quan podrem resistir perquè els nostres rebuts s'han triplicat. El nostre gremi necessita molta energia per treballar, tant en els obradors com a les botigues que en aquest cas necessiten aire condicionat, tot i la limitació de graus.





Ja el té gairebé tot preparat perquè subscriptors paguin més per compartir el compte. El pla es posarà en marxa a principis de 2023.

La pràctica de compartir sense cost addicional un compte de Netflix amb persones que no viuen en la mateixa llar té data de caducitat

Netflix permetrà als clients usar el seu compte fora de la llar un màxim de dues setmanes. Quan se superi aquest període el servei preguntarà si es vol afegir aquesta llar com un Subscriptor Extra. En cas negatiu, el dispositiu quedarà bloquejat tret que es pagui per tenir un subcompte

Per a detectar les llars Netflix se servirà d'informació com la IP, l'Id. del dispositiu i l'activitat del compte.

La companyia calcula que 100 milions d'usuaris accedeixen al servei amb un compte compartit, així que té molt de marge per a sumar més subscriptors o subcomptes.

D'altra banda, està per veure quants deixaran el servei si no poden dividir el cost de la mensualitat com l'han fet fins ara.