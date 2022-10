Avui hem tractat els següents temes:

Els veïns del Raval asseguren que tornen a augmentar els narcopisos en aquest barri de Barcelona i reclamen solucions a l'Ajuntament i la Generalitat. Han detectat uns 60 habitatges ocupats per "màfies" de narcotraficants. La Xarxa Veïnal del Raval i Acció Raval demanen millorar l'acció policial i social, així com "evitar els desnonaments que deixen habitatges i locals buits". Parlarem amb la portaveu sindicat SAP-FEPOL Mossos, Imma Viudes.



- Hi ha un rebrot a dins del barri?



S'esta fent una gran feina per part dels nostres companys i companyes per revertir aquesta situació, no només Mossos d'Esquadra sinó que també la guàrdia urbana que a més a més ha augmentat un 20% la seva plantilla en aquest districte per abordar la problemàtica que tenim el Raval i sabem que és molt complexe , no només en el àmbit dels narcopisos sinó que també en molts altres. També s'han de destacar altres coses positives, s'han fet uns dispositius que busquen el perfil delinqüencial de cada districte, és a dir, com actuen,d'on són, on treballen o quin tipus de delicte fan, d'aquesta manera hem pogut treure molts reincidents del carrer i en aquest cas també els robatoris de rellotges de luxe que havia provocat molt alarma social, sobretot en l'ambit el turisme durant aquest estiu. En total hem fet més de 200 detencions aquest any.





Tancar. Aquesta ha estat l'última opció de Cal Roio, una petita granja de La Nou de Berguedà dedicada a la cria de pollastres d'engreix.

Abans d'arribar fins aquí, ho han intentat gairebé tot: reduir la producció, repercutir una part dels costos en el preu final i, fins i tot, prescindir del sou de la gerent. Però res de tot això ha estat suficient.

La pujada del preu del pinso, que ha estat del 40% en tan sols un any, i la baixada de comandes per la pèrdua del poder adquisitiu han estat devastadors.

El cas de Cal Roio és un exemple més del que viu la petita pagesia i les explotacions familiars per l'actual context de crisi. UP diu que és una "lluita per la supervivència" i alerta que, sense ajuts, moltes explotacions desapareixeran.