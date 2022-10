Avui hem tractat els següents temes:

El Gremi de Pastisseria de Barcelona confia mantenir les vendes de panellets artesans durant la Castanyada 2022 i no en preveu un encariment generalitzat.

El Gremi calcula que, durant els 10 - 12 dies que dura la campanya de Tots Sants, es vendran prop de 250.000 kg de panellets artesans a tot Catalunya, una xifra semblant a la de l’any passat.

El fet que Tots Sants caigui en dimarts facilitarà els desplaçaments a segones residències i beneficiarà també a les pastisseries de fora de les grans ciutats.

El Gremi no preveu un encariment dels panellets artesans del nivell de la inflació tot i l’escalada de preus de l’energia i les matèries primes que està afectant el sector.

El pinyó, tot i el seu alt preu, no ha patit un encariment però ingredients como els ous o el sucre han doblat els preus en els últims mesos.





Els accidents automobilístics provocats per animals a les carreteres es focalitzen a les províncies de Girona i Lleida. Parlarem amb Santiago Velázquez, director de comunicació LDA.



- Han incrementat els accidents amb animals?

Sí, el nombre d'accidents contra animals a les carreteres segons les dades que tenim com asseguradora en 2,5 milions de clients en els últims cinc anys s'han multiplicat per dos. En conjunt del número total d'aquests accidents que hem registrat són quasi 11.500 en aquests últims cinc anys.



- En el nostre país, quina és la província on es produeixen més accidents amb animals?



La zona què té més es Sòria, la segueixen Terol i Huesca. Els accidents a Catalunya estan distribuïts pel mapa, és a dir, hi ha dues províncies, Lleida-Girona que estan per sobre de la mitja nacional.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado