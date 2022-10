Avui hem tractat els següents temes:

Segurament a hores d'ara heu sentit la frase "els quaranta d'ara no són els quaranta d'abans", és una realitat social, canvien les perspectives i les formes, no només parlem d'aquesta franja d'edat, també els de 65-67, els baby-boomers que ens toca jubilar-nos i segurament serà molt diferent de fa quinze anys per moltes qüestions, per qualitat de vida, per salut, per activitat o proactivitat. Per treure aigua clara d'aquesta situació parlarem amb el professor d'Empresa de la UAO CEU, Joaquín Solana.





Un equip de recerca multidisciplinari integrat per professionals de la salut i de l’enginyeria informàtica ha ideat una eina digital per facilitar la presa de decisions compartides per a pacients amb un trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH).

L’eina, que rep el nom de TDApp, s’ha basat en la intel·ligència artificial per generar automàticament recomanacions terapèutiques actualitzades, participatives i personalitzades que s’adapten a les característiques i preferències de cada pacient.