Dues de cada tres empreses, en concret el 65%, ha detectat un augment del risc de patir la síndrome del "treballador cremat" en l'últim any, i gairebé el mateix percentatge, un 60%, també observa un increment entre els treballadors del que es coneix com a "renúncia silenciosa": cenyir-se estrictament a les funcions del lloc i no prendre's la feina massa seriosament. Parlarem amb el Director Adecco Groupinstitute, JavierBlasco.

- Per què ha augmentat el síndrome del treballador cremat?



No deixa de ser una patologia relacionada amb feines amb un gran nivell emocional i aquest aspecte també està incrementat augmentat sobretot amb la pandèmia perquè cada vegada hi ha més persones que demanden aquesta interacció i és veritat que en molts sectors hi ha un pes molt important com pot ser la sanitat o l'educació,és a dir, les persones que tenen tracte directe amb altres persones. Aquest síndrome es caracteritza sobretot per la sobre implicació que acaba tenint.





La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha tancat una actuació d’ofici iniciada el febrer del 2022 en què s’ha analitzat el model dels serveis socials de la ciutat.

La principal conclusió d’aquesta intervenció ha estat que les persones i famílies es troben amb dificultats per accedir als Centres de Serveis Socials (CSS) de manera àgil, fet que posa en relleu la necessitat de continuar treballant per a la millora d’aquest servei de protecció social.

L’origen de l’actuació d’ofici La Sindicatura de Greuges de Barcelona va abordar d’ofici aquesta qüestió arran d’una visita del programa A peu de carrer el darrer 24 de febrer al barri del Raval.

En el marc d’aquesta iniciativa, la defensoria de la ciutadania barcelonina va reunir-se, entre altres, amb les següents entitats: Casal dels Infants del Raval, Punt de Referència i Top Manta.