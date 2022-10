Avui hem els següents temes:

El 60% de les reconstruccions mamàries després d'una mastectomia -l'extirpació d'un pit per la presència d'un tumor cancerigen- es fan de manera immediata, segons dades del Departament de Salut.

En el marc de la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama la conselleria subratlla que la supervivència relativa als 5 anys del diagnòstic d'un tumor d'aquest tipus -el 28,6% del total de casos de càncer en dones l'any 2021- és del 89,1%.

Salut destaca la importància del Programa de detecció precoç per detectar aquests tumors en etapes molt inicials, quan encara no es poden notar ni produeixen molèsties, i quan la possibilitat de curació és més alta. El cribratge convida a participar les dones d'entre 50 i 69 anys.

Segons dades de l'executiu català, el 2021 hi ha hagut més de 4.600 nous casos de càncer de mama, el 37,5% en dones d'entre 50 i 65 anys i el 42,2% en dones de més de 65 anys.





Quan fem un viatge hem d'anar amb molta cura i prendre mesures per evitar un possible accident.Per saber quines mesures hem de prendre a l'hora de viatjar parlarem amb el càtedra d'estudis mundials Antoni de Montserrat de la UAO CEU, Juan Corona.



- Quins sons els consells bàsics a l'hora de viatjar?



Els viatges s'han de preparar amb temps, hem d'estudiar tots els temes pràctics, és a dir, visats, passaport, tot el tema de documentació. Òbviament, també hem de conèixer la cultura del país on anem, els seus costums tradicionals o el clima. Finalment, viatjar en grup és molt recomanable.