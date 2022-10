Avui hem tractat els següents temes:

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-Fepol) ha lamentat en un comunicat que la destitució del fins ara comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela -després de nou mesos al càrrec- "aguditza una crisi molt important" al sí del cos. El sindicat lamenta el "desgast" dels darrers anys i la "incertesa" provocada tant pels "esdeveniments històrics" com pels canvis "continus" en la direcció operativa del cos.

Això, considera l'entitat, fa "imprescindible ara més que mai" un projecte de seguretat "ferm" que doni resposta a les "necessitats" que la ciutadania "reclama". Alhora, SAP-Fepol exigeix "explicacions" al Departament d'Interior per la destitució d'un comissari i un equip "escollit pel mateix Govern que avui l'ha cessat".

L'organització "lamenta i condemna" el "soroll" dels darrers dies sobre els canvis en la Prefectura del cos, soroll que, afirma, s'ha produït "especialment" des de dins del mateix cos i des de dins del mateix Departament, que "haurien de vetllar per prestigiar una institució que està essent excessivament maltractada aquests darrers anys".





Ha començat la vacunació de la quarta dosi contra la covid i la grip en majors de seixanta-cinc anys. Es torna a repetir el que va succeir l'any passat per aquestes dates, amb la baixada de temperatures, els contagis tornen a repuntar i països com Alemanya es troben en aquest moment amb els hospitals saturats i de fet, en el nostre país els contagis per covid també estan augmentant. Per saber com està la situació parlarem amb el doctor Daniel López Acuña.