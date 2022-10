Avui hem tractat els següents temes:

Metges de Catalunya ha reclamat al nou conseller de Salut, Manel Balcells, que situï entre les seves prioritats la millora "immediata" de les condicions laborals i retributives del personal facultatiu.

En un comunicat, defensa aquestes mesures per començar a resoldre la crisi de professionals que pateix el sistema i per recuperar la capacitat de retenció i atracció de talent mèdic cap a la sanitat pública.

El sindicat diu a Balcells que no hi ha temps a perdre si es vol evitar la conflictivitat i l'inici de mobilitzacions que exigeixen uns professionals mèdics "esgotats, farts i amb un grau de malestar molt elevat". Per això, ha demanat mesures concretes i eficaces, i amb la màxima dotació pressupostària.





A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb Montserrat Carrascal, del Consell Superior d'Investigacions Científiques (IIBB-CSIC) i ens explica que «les plagues de rosegadors són un perill per a la salut humana a causa de les malalties que poden transmetre a través dels bacteris que els infecten i a la transmissió de puces, paparres i àcars.

A més, comprometen la integritat de les estructures infestades i, una vegada establertes, és molt difícil eliminar-les. A les grans ciutats, les rates viuen al clavegueram. Si no es realitza cap acció de control, aquests rosegadors poden viure fins a 7 anys i procrear fins a 4 vegades a l'any amb una mitjana de 10-14 cries, per la qual cosa el nombre varia ràpidament en pocs mesos».

Actualment s'utilitzen diverses estratègies per a la vigilància d'aquestes plagues, generalment basades en el recompte d'animals i la seva extrapolació a la població total.