Avui hem tractat els següents temes:

Hi ha un nou paquet de mesures per part del govern per intentar estalviar en la factura de la llum i que aquest tsunami energètic no se'ns emporti per endavant. Per saber com orientar-nos i en quin punt estem parlarem amb el catedràtic d'Economia de la Universitat Abat Oliba CEU, Clemente Polo.



- Aquests paquets ens ajudaran a estalviar?



Crec que molts de nosaltres ja estem estalviant moltíssim perquè el preu de la llum porta pujant des del mes de març del 2021, ens hem vist obligats a fer-ho. El problema que plantegen els preus elevats és que produeixen problemes per pagar la factura de la llum. El problema principal no es tracta d'abaixar el preu de la factura de la llum, sinó aquests preus tan escandalosos que fa tan sols dos anys que no teníem.





El restaurant Disfruta guanya la tercera posició com el millor restaurant del món de la mà de tres amics que van compartir cuina al restaurant El bulli. Parlarem amb un d'ells, xef i propietari del restaurant "Disfrutar", Mateu Casas.



- Com es fa un restaurant d'aquesta categoria?



La veritat és que no hi ha una fórmula secreta, es tracta d'escollir un ofici i fer-ho el millor possible. Durant el nostre bagatge hem après amb els millors, darrere també hi ha molt d'esforç, molt treball, constància, regularitat i sobretot no decaure.



- Amb el Bulli ja vau viure aquesta experiència?



Sí, és un bagatge vital per la nostra professió La veritat és que som molta gent arreu del món que es distingeixen per ser els millors de qualsevol disciplina. És tot un mèrit i estem molt orgullosos del resultat.